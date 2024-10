Silvio Campara è pronto a investire milioni nelle aziende di Chiara Ferragni l’indiscrezione

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Prestodovrà presentare il bilancio di Fenice, la società licenziataria dei marchi della influencer, che in realtà avrebbe già dovuto esibire e che si riferirà al 2023, quindi non avrà dati terribili come quelli del 2024 (lo ricordiamo proprio quest’estate ha dovuto chiudere il suo store milanese). “Gli esperti stimano attorno al 40 per cento la flessione dei ricavi”, riporta il settimanale Oggi, “dovuta in buona parte alla fuga degli sponsor”. In queste settimane così impegnative a sollevare, se così si può dire, finanze e pensieri dici starebbero pensando due uomini: Paolo Barletta e. Il primo è il “manager che è entrato in Fenice con 15,8di euro” che avrebbe deciso di non svalutare la sua quota, perché ritiene la crisi “episodica e transitoria”.