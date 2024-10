Siena arriva il ministro Nordio Convegno nella cripta per parlare di detenzione Modera l’ex procuratore Vitello

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024), 3 ottobre 2024 – Tutto confermato: ildella Giustizia Carloverrà afra qualche settimana. Ha infatti accettato l’invito che hanno rivolto al titolare del dicastero di via Arenula il presidente dell’Ordine degli avvocati diAntonio Ciacci, il rettore dell’Università Roberto Di Pietra e il sindaco Nicoletta Fabio. Un segnale di attenzione per la nostra città e per il territorio della provincia dida parte diche è al centro del dibattito politico da settimane per via della legge che porta il suo nome, recentemente approvata. E che apporta modifiche importanti al codice penale e di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare.