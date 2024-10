Sciopero trasporti 5 ottobre | quali sono le fasce orarie di garanzia

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Sabato 52024 sarà una giornata critica per il trasporto pubblico locale in Italia, con unonazionale di 24 ore indetto da diverse organizzazioni sindacali. La sospensione delle attività coinvolge il personale delle aziende di trasporto pubblico locale su tutto il territorio ma seguirà modalità specifiche in base alle regioni e ai territori interessati. Perché è stato proclamato lodel 5Lodel 5è stato proclamato per portare all’attenzione diverse problematiche legate alle condizioni di lavoro del personale del trasporto pubblico locale, che negli ultimi anni ha denunciato carenze strutturali, retribuzioni insufficienti e ritardi nella modernizzazione del parco mezzi. Il personale lamenta anche la mancanza di misure adeguate per garantire la sicurezza e il miglioramento delle condizioni di lavoro.