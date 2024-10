Sarah il nuovo singolo ‘Tacchi fra le dita’ fuori il 4 ottobre

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Si intitola Tacchi (fra le dita) (Warner Music) ildi, nome d’arte diToscano. Per presentare questo brano è tornata tra i banchi della scuola più famosa d’Italia, dove tutto è iniziato, e ha cantato Tacchi (fra le dita) in anteprima durante la prima puntata di Amici, che l’ha vista vincitrice dell’ultima edizione. Il, prodotto da ITACA (Merk & Kremont), sarà disponibile ovunque da venerdì 4. In Tacchi (fra le dita),descrive le sensazioni che si provano quando un rapporto travolgente riesce ad innescare in chi lo vive pensieri ed emozioni contrastanti. Le vibes pop dance del brano si uniscono alla voce ipnotica e sensuale della giovane cantante.