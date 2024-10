Roma arrestato 42enne La compagna | Mi ha sequestrata e stuprata Sul telefono dell’uomo video con episodi di violenza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La donna è riuscita a scappare e a chiedere aiuto a un passante, che ha lanciato l’allarme. Aun uomo di 42 anni è statocon l’accusa di aver sequestrato e violentato la sua, una donna di 37 anni. La mattina del 25 settembre, a seguito di una chiamata giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti in via Ponzio Comino, quartiere Cinecittà, dove hanno trovato la donna in strada che era fuggita dall’abitazione del l’uomo. La notte precedente, secondo quanto raccontato agli inquirenti dalla 37enne, l’uomo l’aveva costretta a subire atti sessuali e a rimanere nell’abitazione contro la sua volontà. I Carabinieri hanno quindi richiesto intervento del personale sanitario del 118 – che ha riscontrato la presenza di visibili segni di aggressione – e la donna è stata portata al Policlinico Casilino dove è stata medicata e dimessa con 15 giorni di prognosi.