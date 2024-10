Paul Watson ancora in carcere | così il Giappone prosegue indisturbato la caccia alle balene

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) di Nadia D’Agaro È prorogata fino al 23 ottobre la detenzione dinella prigione di Nuuk in Groenlandia. Riassumo per chi si fosse perso le puntate precedenti di questa vicenda che interessa la violazione dei diritti umani, secondo me, oltre al danno all’ecosistema marino. Domenica 21 luglio, fondatore di Sea Shepherd e storico attivista per la difesa della fauna marina, è arrestato a Nuuk, in Groenlandia, dove la sua nave aveva appena attraccato per fare rifornimento. Esegue l’arresto la polizia danese su mandato di cattura internazionale emesso dal. La Groenlandia dal 1814 è un territorio autonomo del Regno di Danimarca. I fatti contestati arisalgono al 2010 e vedono l'”imputato” coinvolto in una azione di disturbo ai danni di una baleniera di “ricerca”se.