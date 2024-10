Non breve riassunto della sangiulianeide del giornalismo americano

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 3 ottobre 2024) «Sapete cos’è interessante? Essere il fidanzato iniziale, quello al quale lei diceva sempre “ogni volta che vado a Washington c’è questo maniaco, Lizza, che mi perseguita”» – no, scusate: l’incipit non può mica essere questo. Il 17 dicembre del 2018, Publishers Lunch annuncia un libro sulle elezioni del 2020, lo scriveranno la corrispondente da Washington del New York Magazine, Olivia Nuzzi, e il caporedattorepolitica interna per Esquire e analista per la Cnn Ryan Lizza – no, neanche questo può essere l’incipit. Non so da dove cominciare, è come riassumere “Beautiful” a qualcuno che si è perso due anni di puntate, solo che quei due anni di puntate sono andati in onda in un paio di settimane. Cominciamo da Anacapri? Cominciamo dalla sfilata di Gucci? Cominciamo dalla denuncia depositata martedì? No, forse come negli Agatha Christie: cominciamo dalla lista dei personaggi.