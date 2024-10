Napoli-Como | Conte punta sul 4-2-4 ecco la scelta che filtra dal ritiro

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il tecnico azzurro conferma il modulo offensivo, ma c’è una novità in difesa Domani sera, ilscenderà in campo contro ilper la settima giornata di Serie A. Una partita che potrebbe sembrare alla portata, ma Antonionon si fida e ha chiesto ai suoi uomini di non abbassare la guardia. Dopo i complimenti ricevuti nelle ultime settimane, il tecnico vuole mantenere alta la concentrazione. La probabile formazione: confermato il 4-2-4 Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport,sembra intenzionato a confermare il modulo 4-2-4, già utilizzato contro il Monza. Nonostante l’assenza di Meret, infortunato, ildovrebbe presentarsi in campo con Caprile tra i pali e una linea difensiva composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera, ancora favorito su Spinazzola.