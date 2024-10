Nanni Moretti colpito da un un infarto a 71 anni | le condizioni del regista

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ansia e paura per. Il, 71, è statoda un. "Mi dispiace non essere lì con voi, ma sto bene. Starò meglio, tornerò presto", ha fatto sapere con un videomessaggio rassicurando sulle sueha salutato il pubblico del cinema Vittoria di Napoli rassicurando sul suo stato di salute.da unil primo di ottobre, ilha avuto bisogno del tempo necessario per gli accertamenti in ospedale e per prudenza non ha potuto partecipare, mercoledì 2, alla presentazione del film Vittoria, diretto da Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman e prodotto dalla sua Sacher Film. Cosa che invece ha fatto in queste ore a Roma, al cinema Sacher, dove Vittoria è stato proiettato. "è qui davanti a noi - hanno rassicurato dal suo entourage a Repubblica - stiamo per entrare in sala".