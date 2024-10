Moto gp carica Bagnaia | Motegi tra le piste preferite Sono pronto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024), 3 ottobre 2024 – Viste le difficoltà, aver accorciato di tre punti il distacco a Mandalika può aver dato a Peccoun’altra possibilità aper il terzo titolo iridato. Difficile il weekend indonesiano, dove il campione del mondo è andato in difficoltà fin dal venerdì, trovando al sabato preziosi punti in Sprint Race, con caduta di Martin, e in gara lunga un utile terzo posto per tenersi a 21 punti dallo spagnolo, distacco colmabile. Adesso si chiude il trittico di gare consecutive con il gran premio del Giappone a, tracciato che piace a Pecco ma che un anno fa ha visto Martin fare doppietta. Non sarà facile, ma il campione del mondo dovrà provare ad accorciare ancora il divario, partendo in maniera convincente fin dalle libere del venerdì. E’ ormai duello.