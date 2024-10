Monza cinquanta stranieri rimpatriati in un mese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024), 3 ottobre 2024 – Uno era implicato nel tentato omicidio, andato per fortuna fallito, di un rivale marocchino. Un altro entrava e usciva di galera o dai domiciliari continuando a commettere furti e rapine. Una donna aveva fatto carte false spacciandosi per una lavoratrice in nero. E tanti altri. Neldi settembre gli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura die della Brianza hanno allontanato dal territorio italiano 50 cittadini extracomunitari irregolari, di cui sette accompagnati in frontiera e presso centri per il rimpatrio, tutti gravati da precedenti penali. In particolare, venerdì 13 settembre è stato rimpatriato nel Paese di origine un cittadino tunisino di 32 anni irregolarmente presente sul territorio italiano da agosto 2022, sbarcato ad Agrigento.