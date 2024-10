Melania Trump si è detta una ferma sostenitrice del diritto all’aborto

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di giovedì 3 ottobre 2024)è unadeldelle donne all’autodeterminazione sul proprio corpo, incluso il. L’ex first lady lo ha afto nel suo memoir, che verrà pubblicato negli Stati Uniti martedì prossimo, a un mese dalle elezioni, e che il Guardian ha letto in anteprima. Nell’estratto pubblicato dal quotidiano britannico, si legge: «È imperativo garantire che le donne abbiano autonomia nel decidere la loro preferenza per avere figli, sulla base delle proprie convinzioni, libere da qualsiasi intervento o pressione da parte del governo». Più precisamente, «limitare ildi una donna di scegliere se interrompere una gravidanza indesiderata equivale a negarle il controllo sul proprio corpo. Sono stata convinta di questo per tutta la mia vita da adulta».