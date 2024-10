Libano Lacroix Missione Unifil continuerà nonostante la situazione

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di giovedì 3 ottobre 2024) di Stefano Vaccara NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Conferenza stampa oggi al Palazzo di Vetro con Jean Pierre, il capo del dipartimento delle Nazioni Unite per le operazioni di pace nel mondo e che questa volta doveva rispondere alle domande dei giornalisti su, ladi “peace-keeping” con oltre diecimila caschi blu (di cui oltre mille italiani) che è rimasta nel Sud delIsraele e Hezbollah siano ormai in aperto conflitto. Alle domande sul perché i caschi blu, che dovrebbero “mantenere la pace”, fossero rimasti in un territorio dove la pace non c’è più ma ormai solo guerra e distruzione.ha risposto dicendo che laladifficile, continua perché provvede all’aiuto umanitario dei civili rimasti (secondo le autorità libanesi già un milione di libanesi avrebbe lasciato il sud del, ndr).