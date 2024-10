Ladro entra in casa immobilizza una donna e violenta la figlia davanti a lei | orrore a Roma

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Un terribile episodio di violenza si è verificato in un appartamento nella zona di Regina Margherita, a. Unè riuscito are inndo la padrona die frugando nelle stanze alla ricerca di gioielli e denaro. La situazione è rapidamente degenerata quando ladella, una giovane di 20 anni con disabilità, è intervenuta per cercare di difendere la madre. Il rapinatore l’ha brutalmente trascinata in salotto, dove l’ha costretta a sdraiarsi sul divano e ha abusato di lei. Il pronto intervento dei vicini e delle forze dell’ordine Le urla disperate delle due donne hanno allertato i vicini, che hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine. Grazie alla tempestiva chiamata, gli agenti del commissariato di Porta Pia e Salario sono intervenuti rapidamente, riuscendo a bloccare il rapinatore prima che potesse fuggire.