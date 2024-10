La scuola è l’unico vero aiuto Intollerabile metterla a rischio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Un puzzle che continua a perdere pezzi: questa è la metafora che meglio descrive lo stato attuale dell’assistenza ai minori con disabilità a Milano e in Lombardia. Ma ad ogni pezzo che vien meno, si corre il, grande e inaccettabile, di perdere questi bambini. Come se non fossero titolari di diritti. Nel caso di Matias, undicenne nello spettro autistico, il pezzo che sta venendo a mancare, l’ennesimo, è la. E per un motivo preciso: la mancanza di insegnanti ed educatori specializzati nel sostegno. Una mancanza che ha una causa sistemica: i profili qualificati scarseggiano. Ed una causa contingente: le nomine da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale sono in ritardo.