Il disastro di settembre | l’alluvione si poteva evitare? Ravenna apre un’inchiesta

(Di giovedì 3 ottobre 2024), 3 ottobre 2024 – Due alluvioni, due fascicoli, gli stessi consulenti. Anche per inondazioni e frane di metàscorso, come già accaduto per quella di fine maggio 2023, la Procura diha ora aperto un fascicolo percolposo. Contro ignoti, al momento. In attesa di conoscere l’esito della maxi-consulenza affidata agli stessi tre professori del politecnico di Milano già convocati per quanto accaduto nella primavera di un anno fa e, ironia della sorte, al lavoro giusto da poche settimane. Si tratta di Gianfranco Becciu, esperto in costruzioni idrauliche; del geotecnico Claudio Giulio Mari di Prisco; e dell’idrologo Daniele Bocchiola.