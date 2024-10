I concerti imperdibili per affrontare l’autunno con ritmo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Bologna, 3 ottobre 2024 – Ottobre porta con sè temperature miti e giornate uggiose, sperando in un ritorno del bel tempo, ma soprattutto porta con sè una valanga di. Per tutti i gusti: dal reggae alla trap, dalla canzone italiana al grande rock senza tempo, fino a qualche sorpresa e a qualche chicca sparse qua e là. Ottobre da 15 edizioni fa rima con Robot Festival e allora, dopo la preview dello scorso 27 settembre, si fa sul serio dal 10 al 13 ottobre: in mezzo, ecco l’esibizione a Dumbo di Daniela Pes, protagonista a marzo anche dei ‘Ballerini Dalla’ consegnati dal Carlino, il 12. Ma si parte già stasera con le vibrazioni Italo-giamaicane di Alborosie e il suo Shengen Clan all’Estragon, ore 21. E ancora: Umberto Tozzi, Luciano Ligabue (foto), Silvia Mezzanotte, Robert Plant, Dargen D’Amico e tanti altri.