Gallarate iniziato prima dell’alba lo sgombero di via Curtatone Tensione tra manifestanti e polizia

(Di giovedì 3 ottobre 2024)(Varese) – Dopo circa due mesi di presidio, di lotta e di proteste, oggi giovedì 3 ottobre, poco, sono iniziate le operazioni didel presidio di viadi Stato, carabinieri elocale sono intervenuti per liberare l’area boschiva dove dovrebbe nascere un nuovo polo scolastico. Chiusa la strada per le operazioni di smantellamento del presidio permanente. Alcuni attivisti tra quelli che giorno e notte in questi due mesi hanno presidiato il bosco, sono stati trascinati fuori, mentre agenti in tenuta anti sommossa limitano l’accesso all’area. All’esterno sono stati allontanati i volontari, giorno e notte presenti al gazebo, all’interno ancora sugli alberi i giovani del collettivo Tanuki.