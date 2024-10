Futuro degli impianti sportivi Gestione e accesso al credito

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) MONTOPOLI Un convegno sull’stica sportiva avrà luogo nella sala consiliare del Comune di Montopoli. A organizzarlo, per le 16 di venerdì 11 ottobre, è l’associazione di categoriaGe.Si.S Italia con il supporto e il patrocinio di organismi Istituzionali strettamente legati al mondo dello sport e dell’stica. Il presidente di Ge.Si.S, Daniele Laureti, "ringrazia il Coni Toscana, l’Istituto per ilsportivo e culturale, Opes Italia e il Comune di Montopoli per le competenze e il sostegno con la concessione del patrocinio e per la piena disponibilità ad ospitare questa importante iniziativa". Un ruolo importante nell’organizzazione dell’evento l’ha avuto la società Città di Montopoli e il suo presidente Franco Gentile.