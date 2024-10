Ecco oneri su auto elettriche più alti che su carburanti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) A parità di energia consumata, glifiscali e parafiscali dei beni energetici sono penalizzanti per le ricariche, e solo la maggiore efficienza energetica delle e-rende comunque vantaggioso guidare elettrico per i consumatori. Lo rivela una ricerca del think tank italiano per il clima. La maggiore tassazione delle ricaricheè dovuta agligenerali di sistema, che servono a incentivare le rinnovabili. Per la ricarica domestica glirisultano più elevati rispetto a benzina e diesel rispettivamente del 5% e del 30%, arrivando a un +265% nel confronto con il Gpl.