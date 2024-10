Due week-end con Cantine E poi spazio a re Bitto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ancora dueend di "Morbegno in Cantina", il 5 e 6 e il 12 e 13 ottobre e poi in quella che è la capitale valtellinese del formaggio si accenderanno i riflettori sulla più longeva tra le rassegne valtellinesi: la Mostra delche giunge quest’anno alla propria edizione numero 117. Sabato 19 e domenica 20 ottobre in un’atmosfera di festa garantita da musica e animazione itineranti è in arrivo una due giorni dove a emergere saranno, soprattutto, le degustazioni, cresciute in numero e in varietà. Dalla Master class dei formaggi vincitori del concorso, in programma domenica 20 alle 12, dopo la cerimonia di premiazione, alla Verticale die vini delle Alpi; dall’abbinamento tra dolci e formaggi alla degustazione bendata in cantina per riconoscere i sapori con tutti i sensi, eccetto la vista.