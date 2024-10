Chi l’ha visto? di cosa si è parlato ieri sera | Matacena 12mila euro per il falso certificato di nozze

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Scomparse inspiegabili, casi ancora irrisolti e anche un omicidio. Questi i temi principali della nuova puntata di Chi? andata in onda ladel 2 ottobre, come sempre in primata su Rai 3. Federica Sciarelli ha raccontato ai telespettatori le storie del momento, a cominciare da Mara Favro sulla cui scomparsa le indagini sono giunte a una svolta. E ancora la fuga dei fratellini Biagio e Domenico con l’intervista esclusiva al padre che ha ammesso di sapere dove si trovano i ragazzi e, tra gli altri, anche il caso di Amedeo, imprenditore ed ex deputato di Forza Italia trovato senza vita con la madre che non sarebbe mai stato sposato con la sua ultima compagna, Maria Pia Tropepi.