Brescia la 1000 Miglia 2025 si presenta | motori e glamour mix vincente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024), 3 ottobre 2024 – È statata a Palazzo Loggia al’edizionedella. La gara riservata ad auto storiche, un appuntamento trache si rinnova dal 1927 ad oggi, si svolgerà dal 17 al 21 giugnocon partenza e arrivo ae durerà come accade ormai da tre anni a questa parte, cinque giorni complessivamente. Partenza sotto la pioggia, come da tradizione, per la 42 edizione della MilleIl percorso Prima tappa daa San Lazzaro di Savena (Bologna), la seconda tappa porterà le vetture a Roma, dove gli equipaggi ripartiranno il 19 giugno destinazione Cervia (Ravenna). Il quarto giorno l'arrivo sarà a Parma mentre il 21 giugno le vetture torneranno a. I dententori la prima donna dellaè senza dubbio la macchina numero 48, una Alfa Romeo 6C 1750 Spider Zagato.