Basket la Virtus Bologna ospita l’Efes Istanbul al debutto in Eurolega Will Clyburn sfida subito il suo passato

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Inizia la stagione diper la! Domani sera alle ore 21:00 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno () le V-nere infattino i turchi delnella prima giornata della regular season 2024-2025. La Segafredo ha iniziato la nuova annata con una sconfitta in Supercoppa Italiana per mano dell’Olimpia Milano, con i bianconeri che hanno abdicato dopo tre successi consecutivi. In Europa però il discorso è diverso, con lache dopo essere rientrata nell’Olimpo deleuropeo lo scorso anno punta alla post-season come obiettivo dichiarato.