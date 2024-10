ATP Shanghai Berrettini dà una buona prova di efficienza e supera O’Connell con due tie-break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Matteotorna a vincere un match in un Masters 1000 dopo oltre un anno (Toronto 2023). Il romanoin due tie-l’australiano Christopher, anche se sia nell’una che nell’altra occasione rischia davvero tanto. Prossimo obiettivo la rivincita con Holger Rune, con il danese che lo avevato a Cincinnati, ma intanto queste due ore e 12 minuti unanotizia la danno: il problema di Tokyo appareto. Dopo i primi quattro game, che sono tutto sommato privi di problemi, i guai perarrivano nel quinto, in cui subisce ilcon un passante di rovescio sulla riga di, una palla portata via dal nastro e un errore di rovescio che va sotto il nastro. Il romano si riprende subito, sfruttando anche un dritto molto lungo dell’australiano, e poi trova il modo di salvare una palla del 4-3 a favore del suo avversario.