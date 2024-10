Allora in Rai bisognava essere schierati politicamente Allora eh? | le parole di Renzo Arbore e l’ironia di Carlo Conti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024)politica di. La battuta che non ti aspetti del conduttore del prossimo Festival di Sanremo, abituato a grandi successi e uno stile asciutto, è arrivata nel corso della cerimonia celebrativa per i 100 anni della Radio, evento che guiderà anche domenica sera su Rai1. Nell’aula del Senato ha ospitato tra gli altri, decano della radio e del piccolo schermo, ora impegnato su Rai Storia con “Cari amici vicini e lontani”. “Io fui mandato via da ‘Per Voi Giovani‘, che avevo inventato, perché non ero schieratoun po’, ma non dico con chi Era tutto politicizzato, 1970?, ha spiegatoripercorrendo i suoi anni a Radio Rai suscitando la battuta di: “eh?!“. Dopo anni poco è cambiato.