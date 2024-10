Albero caduto su un furgone in transito un 56enne portato in ospedale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Cavriglia (Arezzo), 3 ottobre 2024 – A causa del maltempo unsu unin: un uomo di 56 anni è stato trasdai sanitari del 118 della Asl Toscana sud est in codice 2 all'della Gruccia di Montevarchi. È successo questa mattina poco dopo le 12:30 nel comune di Cavriglia in via della Diga. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un’ambulanza della Misericordia di San Giovanni Valdarno, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. A quanto si è appreso, le condizioni del ferito sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.