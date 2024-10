WWE | Il ritorno di Cora Jade rovina i piani di Giulia Roxanne Perez si conferma campionessa

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Un match atteso da un mese, quello tra, con il titolo femminile di NXT in palio., che non ha avuto bisogno di particolari presentazioni, appena ha debuttato ha subito posato gli occhi sulla cintura detenuta da Roxy e per il match tra le due è stata scelta la prima puntata di NXT sul nuovo Network CW. Questa notte hanno aperto lo show mettendo in mostra le loro grandi qualità , in un match che ha tenuto col fiato sospeso il pubblico. L’interferenza che non ti aspetti Dopo una fase di studio iniziale,ha provato a prendere le redini del match mostrando parte delle sue grandi abilità sul quadrato. Laha comunque risposto alle varie offensive riuscendo anche, dopo un paio di tentativi a vuoto, a mettere a segno la Pop Rox, ma in quel momentoè stata brava a scivolare fuori ring per evitare il pin.