The Good Doctor la spiegazione del finale della stagione 7 | Cosa succede nel finale di serie?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) The, ladel7:neldi? Non c’è niente di più frustrante di unatelevisiva che viene cancellata senza preavviso, lasciando il pubblico con unin sospeso. Drammi come Hannibal, A League of Their Own e Quantum Leap sono tutti terminati senza una conclusione in vista. Ecco perché può essere così soddisfacente per leterminare alle loro condizioni. Quando è stato annunciato che TheABC avrebbe appeso lo stetoscopio al chiodo alla finesettima, gli spettatori si sono preoccupati che forse gli sceneggiatori non sarebbero stati in grado di risolvere tutti i punti in sospesostoria. Fortunatamente, il team di sceneggiatori ha escogitato un modo per concludere in modo gratificante l’intera