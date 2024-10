Temptation Island | quarta puntata di corna falò e i momenti assurdi

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)infuocata quella didel 1° ottobre 2024 che si è aperta con Valerio Palma visibilmente vicino alla single Julia. Durante una conversazione con lei, ha confessato di sentirsi soffocato dalla relazione con Diandra Pecchioli, tanto da non vedere l'ora di andare al lavoro per trovare un po' di tranquillità. Diandra, convocata nel pinnettu, non ha tardato a rispondere alle frecciatine del compagno con toni pungenti, commentando sarcasticamente le sue affermazioni. Mentre Valerio si è avvicinato sempre più a Julia, arriva il momento clou: l'aperitivo sardo in riva al mare, dove la tentatrice è riuscita a regalargli ciò che Diandra non gli ha dato per anni. Quando Valerio ha richiesto ildi confronto, Diandra inizialmente non si è presentata, portando l'uomo a esprimere il desiderio di essere liberato da una relazione che ormai ritiene senza amore.