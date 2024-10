Sherlock | la serie con Benedict Cumberbacht e Martin Freeman potrebbe tornare

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) LoHolmes interpretato daCumberbatchessere sul punto di rispolverare la sua lente d’ingrandimento. Sue Vertue, produttrice dell’amata rivisitazione della BBC dei racconti di Conan Doyle ha dichiarato, infatti, che è probabile che il marchio ritorni. “Amiamo quello show e ha un futuro. Un giorno. Forse. Se tutti vogliono collaborare“, ha detto Vertue a Deadline, in occasione dell’evento Amazon Prime Video Trailblazers a Londra. “Ho ancora il set, che probabilmente sarà marcio, a essere onesti, in magazzino, da qualche parte“, ha aggiunto. “Si tratta solo di far sì che tutti siano allineati, di fare in modo che gli attori siano coinvolti“.