Raddusa spaccata ad un Bancomat con la ruspa Arrestato un 57enne catanese

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Intorno alle 06:00 del mattino, i Carabinieri della Stazione digrazie ad un’indagine rapida e risolutiva, hanno assicurato alla giustizia unpregiudicato di Catania, autore in concorso di un furto aggravato. I fatti che hanno portato all’arresto delhanno avuto inizio due ore prima, alle 04:00, quando una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Palagonia è intervenuta in Piazza Umberto I adove, poco prima, una banda di malviventi aveva messo a segno un colpo presso l’ATM di una banca locale. L’intervento è scaturito dalla segnalazione di un solerte cittadino che, passando per la piazza, ha notato una scena tanto paradossale quanto inquietante: un escavatore in azione che sventrava il, mentre altri criminali bloccavano le vie di accesso con auto e sedie.