Quando le prossime regate di Luna Rossa? C’è il giorno di riposo | programma orari tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) INEOS Britannia si è portata in acclarato vantaggio nella finale della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il tabellone recita 6-4 in favore dei britannici al termine della quinta giornata dinelle acque di Barcellona: Ben Ainslie e compagni hanno vinto il doppio confronto odierno, dimostrando una nitida superiorità in poppa e operando il tanto temuto break. Il Challenger of Record ha firmato il doppio successo nel giro di un’ora e ha così spezzato la serie al meglio delle tredici(si impone chi ne vince sette), che ora ha un acclarato padrone dopo l’equilibrio che ha regnato sovrano fino a ieri.