Progetto Quarto ponte | più soldi e più tempo

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Lecco – Tempi più lunghi e costi più alti, sia ambientali sia economici, per il futurodi Lecco a doppio senso. Lo teme il sindaco Mauro Gattinoni, che smorza i facili entusiasmi sull’adeguamento a due corsie di marcia in ingresso e in uscita da Lecco del nuovo, in fase di costruzione accanto al TerzoAlessandro Manzoni della Statale 36. Sulla questione, da cui dipende la qualità della vita di migliaia di pendolari dell’auto che quotidianamente entrano ed escono da Lecco e di chi a Lecco ci abita, è in programma un incontro in Regione lunedì prossimo con i tecnici di Anas. Durante la riunione verrà presentata la soluzione prescelta per rendere appunto a doppia corsia il futuro collegamento, originariamente progettato invece per essere percorso solo in ingresso a Lecco.