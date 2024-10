Non ci sono più i polli di una volta ma per davvero | la lezione di nonno Alibrando

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Foto non ce ne, ma il rumore della carta stagnola ancora cigola nelle orecchie e il profumo riecheggia tra i nasi ormai adulti. Il foglio di alluminio faceva troppo rumore, mannaggia, con mano fermissima dovevano alzarlo cercando di non destare attenzione, scoprendo delicatamente la teglia per poi infilare due dita all'interno. Iniziavano dagli angoli e tiravano su quello che capitava. Soprattutto patate arrostite alla perfezione, croccanti, unte, morbide all'interno, un taglio a mezzaluna dalla precisione giapponese, pezzi generosi di rosmarino, il grasso della carne che colava con eleganza dentro teglie iconiche che dopo quarant'anni ancora prestano servizio. Lo facevano tutti, la mamma, la nonna, le nipoti, la notta, lo zio, pescavano quello che capitava. Patate ma anche pezzetti di pollo ruspante dalla pelle ruvida. Rubavano e masticavano, masticavano e rubavano.