Medioriente Tajani | Scongiurare guerra su larga scala è ancora possibile Crosetto | In atto pericolosa escalation

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il ministro degli Esteri Antonioe il ministro della Difesa Guidohanato i recenti sviluppi del conflitto in, dopo il lancio da parte dell’Iran di circa 200 missili balistici contro Israele. Secondounasu” e “la soluzione diplomatica resta l’ultima via”, ha affermato dal canto suo, per il quale però “è in corso unae tragica etion”.: “su” “L’apertura del fronte libanese e l’intervento diretto dell’Iran hanno inevitabilmente accresciuto il rischio di un conflitto regionale su. Ma l’etion delle ultime ore ci spingedi più a lavorare per la pace e per il dialogo. C’èla possibilità diunache coinvolga l’intero