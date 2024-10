Luna Rossa ha sbagliato la scelta del fiocco Carabelli conferma | Ci mancava potenza in poppa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)si trova sotto per 4-6 nella finale della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio italiano è incappato in una doppia sconfitta contro INEOS Britannia, consentendo così a Ben Ainslie e compagni di operare un break di fondamentale importanza nella serie al meglio delle tredici regate: i britannici sono a un solo successo dalla conquista del trofeo e dal diritto di fronteggiare i Kiwi per la Vecchia Brocca, mentre James Spithill e compagni saranno chiamati a vincere tre gare di fila per operare il ribaltone.