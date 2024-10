Lukaku e l’amore per il Napoli e Conte | il gesto fa impazzire i tifosi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), ild’amore per ile per Antoniofa: Big Rom è carichissimo per i prossimi impegni. Ecco cosa ha fatto E’ stato un inizio di stagione incoraggiante quello di Romelu, che ha trovato subito 2 gol e 2 assist nelle prime 2 partite giocate con il. Poi il digiuno contro Juventus e Monza che hanno fatto partire qualche primo mugugno, soprattutto tra coloro che erano già più scettici prima ancora che firmasse con i partenopei. Antonioha sottolineato come l’attaccante non sia ancora entrato in forma e questo il belga lo sa. La prestazione all’Allianz Stadium è stata gravemente insufficiente, mentre con il Monza ha dato una grossa mano ai compagni, liberando spazi per far segnare le ali. Politano e Kvara ringraziano eapprova. Il lavoro dideve essere anche questo: fare da boa.