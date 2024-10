Le mire di Brembo e Tronchetti Provera dopo l’addio ai progetti di fusione con Pirelli

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), il produttore mondiale di sistemi frenanti ad alte prestazioni, con una mossa a sorpresa ha venduto il 5,58 per cento delle azioni dia un prezzo di 5,07 euro per azione, quota che aveva acquistato in più tranche durante il 2020. In questo modo si è interrotta definitivamente la possibileche le aziende avrebbero potuto fare, integrando le due società leader del mercato premium nelle forniture automotive. E sulla quale il mercato da tempo scommetteva. Ricavati oltre 280 milioni di euro, di cui circa 70 di plusvalenza, fondata da Alberto Bombassei e guidata ora dal genero Matteo Tiraboschi, grazie all’operazione ha ricavato oltre 280 milioni di euro, di cui circa 70 di plusvalenza. E potrà così percorrere altre strade investendo nel settore core.