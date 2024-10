La serie A torna dopo 38 anni sul parquet di via Allende | c’è Libertas Livorno – Torino

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)– BasketA2, sigià sulper l’infrasettimanale del 2 ottobre. Archiviata la sconfitta di Cento, laè pronta per il debutto casalingo inA2. Avversario di turno la Reale Mutuadi coach Matteo Boniciolli. I piemontesi rispetto alla passata stagione hanno cambiato pelle. Gli unici giocatori rimasti sono Schina e Ghirlanda. Per il resto è stata rivoluzione vera a cominciare dalla panchina dove è arrivato il pluripremiato allenatore triestino. Fortissimi e ben assortiti gli stranieri: la guardia Kevion Taylor e il nigeriano di passaporto Usa Ajayi Ife che tanto per gradire domenica scorsa contro Verona ha segnato 33 punti in 34 minuti. Se la difesa amaranto riesce a contenere queste due bocche da fuoco, lasi porta avanti sulla strada che porta alla vittoria.