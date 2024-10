La ricchezza naturalistica del territorio abruzzese

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) di Gabriella Izzi Benedetti * Noi abruzzesi forse non siamo abbastanza consapevoli di vivere in unricchissimo dal punto di vista naturale. La nostra terra che passa rapidamente da zone costiere a collinari e poi submontane e quindi montane, montagne alte, le più alte di tutto l’Appennino, e poi ricca di vallate e altipiani, possiede una complessità che la rende geomorfologicamente variegata, il che spiega come, ad esempio, nel settore botanico, essa possegga un numero di specie vegetali che supera le 3250 unità. Tenendo conto che in Italia le specie conosciute sono all’incirca 7700, possiamo comprendere quale varietà contraddistingua il nostro. Inoltre si tratta di specie qualitativamente molto elevate.