La Caritas di San Giovanni | ostracismo da parte dell’amministrazione comunale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Arezzo, 02 settembre 2024 – E' una dura presa di posizione quella delladi San, intervenuta a seguito della vicenda dell'ex hotel River, ma non solo. "E' arrivato il momento di restituire verità ai fatti. Dall'amministrazione, tra l'altro, nemmeno un grazie per quello che abbiamo fatto", ha detto il direttore Stefano Valentini. "Nel parlare comune della gente semplice si rammenta che la riconoscenza, la gratitudine, è il sentimento del giorno prima - ha spiegato l'associazione - evidentemente anche la giunta sangiovannese ha colto in pieno il significato di questa espressione, applicandola alla lettera.