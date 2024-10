Kroos dopo il ritiro | Ad agosto sono andato in vacanza per la prima volta nella mia vita

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Toniè ormai lontano dai campi da gioco, ha detto addio al calcio già da qualche mese. L’ex giocatore del Real si gode il meritato riposo come meglio può. Lo ha ammesso lui stesso durante un’intervista con il tennista tedesco Alexander Zverev. Le sue parole riportate da As.: «Se fossi un tennista non avrei smesso» «Ho giocato a badmintondel calcio. Così ho trovato subito gioia nel tennis. Dicono che fossi un pessimo mancino», racconta. «Se fossi un tennista non avrei ancora smesso. Negli sport di squadra non è possibile. Nel tennis decidi tu se portare tua moglie e i tuoi figli ai tornei. Decidi tu chi è la tua squadra, chi siede nel box e chi dorme nel tuo letto la nottedella partita. Questo non succede negli sport di squadra».