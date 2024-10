Joker | Folie à Deux – ci sarà un sequel?

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Di recente abbiamo avuto la fortuna di partecipare all’anteprima dell’attesissimo “”, seguito del “” con Joaquin Phoenix, vincitore del Leone D’oro a Venezia nel 2019. L’attore protagonista, più magro che mai, è tornato ad interpretare il villain più famoso della DC, e ad accompagnarlo troviamo la meravigliosa Lady Gaga, nei panni di una rivisitata Harley Queen. Se volete leggere la nostra recensione, potete trovarla qui. Di cosa parla? Il film si svolge prevalentemente in due luoghi: la prigione dove Arthur è rinchiuso in seguito agli omicidi da lui commessi (di cui una in diretta tv), e il tribunale, dove si deciderà delle sue sorti. Durante la sua prigionia incontra Lee (Lady Gaga). I due si innamorano immediatamente e tirano fuori il peggio l’uno dell’altra.