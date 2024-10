Jannik Sinner è una bestia | clamoroso Alcaraz dopo la vittoria rivalità infinita

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La classe non è acqua.ne ha da vendere e lo ha dimostrato anchela sconfitta nella finale dell'Atp di Pechino contro Carlos, che ha perso per la terza volta su tre partite in stagione (Indian Wells e Roland Garros) contro l'amico e collega spagnola. Gli omaggi verso il rivale non sono comunque mancati: "Complimenti a Carlos e al suo team, state facendo un gran lavoro — ha detto— Ti auguro il meglio, spero che ci potremo affrontare un altro paio di volte". Lo spagnolo, che ha vinto per la prima volta un titolo in Cina, ha poi restituito gli elogi ae alla sua squadra: "Meriti tutti i successi che stai ottenendo in questo anno incredibile — ha detto— Vedo quanto duro lavori, complimenti a te e al tuo team. State facendo un grande lavoro e siete soprattutto delle persone incredibili".