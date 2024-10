In un’ora qualsiasi di un giorno qualsiasi in un mese qualsiasi di un anno qualsiasi…

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) potremmo ricevere una diagnosi che cambia tutto nella nostra vita!!! “Ci svegliamo come sempre, facciamo colazione, magari accendiamo una sigaretta. Non pensiamo a nulla, se non alle mille cose che dobbiamo fare in giornata, poi andiamo a fare un controllo, uno di quei controlli che abbiamo rimandato mille volte perché ‘tanto sto bene!’ E in quel momento, il mondo si ferma. Una diagnosi terribile, di quelle che ci lasciano senza fiato. Il medico ci parla, ma non riusciamo neanche a sentire le sue parole. Solo un ‘ronzio’ nella testa, un pensiero che cresce dentro: ‘Perché proprio a me?’ Se abbiamo vissuto con cura, se abbiamo rispettato il nostro corpo e siamo stati attenti alla nostra salute, potremmo accettare questo momento come parte del nostro destino.