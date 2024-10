Il portiere Tirelli sarà operato al gomito Rebus Di Gianni | nodo-under nel Siena

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La notizia che tutti i tifosi della Robur temevamo da giorni è arrivata ieri pomeriggio. IlFc ha infatti comunicato che ilDomiziano(foto) l’8 ottobre si sottoporrà a un intervento alsinistro per rimediare all’infortunio di due settimane fa contro l’Aquila Montevarchi. I tempi di recupero per il giovane estremo difensore sardo, giunto in prestito dal Catania in estate, sono stimati tra i tre e i quattro mesi. Una tegola enorme che si abbatte su Magrini e sulla squadra che dovrà fare a meno di un elemento chiave, in quanto il classe 2006 prescelto per essere titolare, per un numero notevole di partite. La situazione, già complessa, è diventata surreale domenica scorsa a Ghivizzano quando il coetaneo Didopo 9 minuti è dovuto uscire per infortunio muscolare, con un probabile stiramento se non peggio.