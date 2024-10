Fognini-Darderi oggi in tv | orario canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Fabiose la vedrà contro Lucianonel primo turno deldi, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località cinese. Entrambi non stanno vivendo un momento felice essendo reduci rispettivamente da tre e da quattro eliminazioni consecutive all’esordio. I due hanno già incrociato le loro racchette lo scorso giugno in occasione dei quarti di finale del Challenger di Perugia. In quella circostanza si giocava sulla terra battuta e l’italo-argentino lasciò solamente tre game al veterano ligure. Quest’ultimo, nonostante sia in possesso di una maggiore esperienza rispetto all’avversario, partirà leggermente con gli sfavori del pronostico secondo le quote dei bookmakers.