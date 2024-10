FC 25 SBC | Icona base in prestito a scelta 1di3

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ecco una guida completa dedicata alla SBC “in” disponibile in Ultimate Team su EA FC 25 da oggi 2 ottobre 2024. Riceverete unainper 10 partite.inSfide: 1 Ripetibile: NO Scadenza: 9 ottobre 1 – Rosa con Valutazione 84 Valutazione squadra: 84 Premio: 1x 1 di 3 EroiinNon scambiab. Ricordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi ha effettuato il pre-order della Ultimate Edition ha avuto la possibilità di iniziare a giocare dal 20 settembre