Esplosione nel Vicentino ritrovato sotto le macerie il corpo di Luigi Rossato

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)a Gallio, nel, ildel medico di 72 anni seppellito dalledopo l’durante i lavori di posa della fibra ottica. Si tratta di, unica vittima del crollo della palazzina di tre piani in via Ech. Dalle prime ricostruzioni sembra che un escavatore abbia tranciato accidentalmente una tubatura del gas metano, provocando la deflagrazione.Leggi anche: “Una stella oggi rinasce in te”. Giulia Tramontano, la commovente decisioneLeggi anche: Scuolabus si ribalta con 10 studenti a bordo: ci sono feriti La Procura ha avviato un’inchiesta L’ha scosso il quartiere. Gli operai, resisi conto del danno, hanno avuto giusto il tempo di allontanarsi e dare l’allarme prima che tutto saltasse in aria. All’interno della palazzina si trovavanoe suo figlio Michele, 26 anni.